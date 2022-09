Die Betriebserlaubnis für die Kita St. Martinus wurde bis 30. September verlängert. Das sagte Ottersheims Ortsbürgermeister Gerald Job (FWG) auf Anfrage der RHEINPFALZ. Er verwies auf ein Gespräch mit dem Sozialdezernenten des Landkreises, Christoph Buttweiler, (CDU), der wiederum auf eine Entscheidung des Landesjugendamts verwiesen habe. Wie es danach weitergehen soll, darüber soll am Montag, 5. September, bei einem Treffen von Vertretern des Kita-Trägers (der Gemeinde), der Kita-Leitung, Kreisverwaltung und des Landesjugendamts gehen, sagt Job.

Zu dem Problem ist es Ende Mai gekommen: Bei einer Begehung der ehemals katholischen und nun kommunalen Kita mit Vertretern der Kreisverwaltung waren Brandschutzmängel zutage getreten. Einiges ließ sich recht einfach beseitigen, anderes nicht. So wurde unter anderem moniert, dass der auch als Schlafraum genutzte Mehrzweckraum im Obergeschoss über keinen zweiten Rettungsweg verfügt. Das stellte Job mit Verweis auf eine Genehmigung der Kreisverwaltung von 1996 in Abrede. Die Rettung werde über Anleitern an einem Fenster sichergestellt. Das entspreche den Vorgaben der Landesbauordnung. Die Situation habe sich nicht verändert und das Verfahren sei in den vergangenen Jahren auch nie bemängelt worden. So ist nach Jobs Angaben auch Jahr für Jahr die Betriebserlaubnis erteilt worden.

Was die Kreisverwaltung an dem Mehrzweckraum noch bemängelte: Dieser verfüge über einen elektrischen Rollladen, der sich im Falle eines Stromausfalls nicht öffnen ließe,