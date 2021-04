Gestern zog ein getuntes Auto in der Straße Am Unkenfunk den Blick von Polizisten auf sich. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die technischen Änderungen wie beispielsweise eine andere Abgasanlage oder das neue Fahrwerk nicht zulässig waren. Die Betriebserlaubnis des getunten Boliden war somit erloschen. Der Fahrer muss den Wagen nun wieder in einen für den öffentlichen Straßenverkehr zulässigen Zustand bringen.