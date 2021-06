Zurückbauen oder von einer Prüfstelle genehmigen lassen? Auf jeden Fall muss ein 19-Jähriger ein Bußgeld zahlen, denn er hatte seinen BMW technisch verändert und dies nicht korrekt in seine Papiere eintragen lassen. Die Polizei in Wörth stoppte den BMW-Fahrer am Samstag kurz vor 18 Uhr. Aufgrund der augenscheinlich durchgeführten Veränderungen am getunten Fahrzeug wurde „besonderes Augenmerk auf den technischen Zustand gelegt“, so die Polizei. Da nicht alle Veränderungen ordnungsgemäß von einer technischen Prüfstelle abgenommen wurden, ist die Betriebserlaubnis erloschen. Auf den 19-jährigen Fahrzeugführer kommt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.