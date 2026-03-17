Der Betreuungsverein der Lebenshilfe ist mit seiner kostenlosen Beratung ab sofort in neuen Räumlichkeiten zu finden: in Rheinzabern, Am Bauernwald 3. Personelle Verstärkungen haben den Verein nach eigenen Angaben zum Umzug bewogen. Die bisherigen Räumlichkeiten in Jockgrim seien für mittlerweile fünf hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu eng geworden.

Aufgestockt werde auch aus wirtschaftlichen Gründen: „Nur größere Betreuungsvereine werden zukunftsfähig bleiben.“ Die unentgeltliche Beratung und die Dienstleistungen im Betreuungswesen bleiben wie gewohnt bestehen. Termine können ab sofort zu den üblichen Bürozeiten unter Telefon 07272 9734020 oder unter der E-Mail-Adresse bast@lebenshilfe-ger.de mit Holger Bast vereinbart werden.