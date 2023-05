Seit Juli 2021 hat die Stadt Germersheim die Betreuung Obdachloser an den DRK-Kreisverband abgetreten. Die Betreuer sind Kümmerer und Ansprechpartner. Und es gibt Erfolge.

Ein „Sozialarbeiter aus Überzeugung“, Kurt Fix, und ein Urgestein in sozialer Arbeit, Heiner Butz, kümmern sich aktuell um die Betreuung der Obdachlosen in Germersheim. Da der eigentliche Stelleninhaber derzeit nicht zur Verfügung steht, hat Kurt Fix seine Arbeitsstunden aufgestockt und Heiner Butz engagiert sich ehrenamtlich. Beide sind bereits im Rentenalter, doch für ihre Klienten scheinen sie Kümmerer, Unterstützer, Gesprächspartner und Organisator in Personalunion zu sein. Was sie tun, ist ebenso vielfältig wie die Lebensgeschichten ihrer Klienten. Deren Lebenswege weisen oft den Verlust des Arbeitsplatzes, der Familie, der sozialen Kontakte auf, führen zum Teil zu Suchterkrankung und manchmal auch zu Straffälligkeit und Haft.

Werte Obdachloser akzeptieren

„Im Mittelpunkt steht der Mensch. Mit den Menschen in Beziehung treten, Vertrauen aufzubauen“, beschreibt Kurt Fix einen wichtigen, vielleicht den wichtigsten Teil der Arbeit. Es gehe nicht darum, den Menschen die eigenen Werte überzustülpen, sondern dessen Werte zu respektieren. Heiner Butz ergänzt: „Wir arbeiten mit Menschen auf der untersten Ebene der Gesellschaft. Die Haltung den Menschen gegenüber ist wichtig.“ Es gehe um Hilfe zur Selbsthilfe, nicht um Einmischung in das Leben anderer. Diese Hilfe anzunehmen, sei die freie Entscheidung eines jeden einzelnen. Doch wer die „ausgestreckte Hand“ ergreift, dem wird in vielen Bereichen geholfen. Sei es bei Anträgen, Durchsetzung von Ansprüchen, medizinischer Hilfe oder auch bei der Job- und Wohnungssuche.

Heiner Butz „will hier eine Lanze für die Mitarbeiter vom Jobcenter brechen“, die Zusammenarbeit klappt nach seinen Worten sehr gut. Butz berichtet von einem aktuellen Erfolg. Nach vier Bewerbungen habe einer seiner „Schützlinge“ eine Anstellung erhalten. Dies sei bei weitem kein Einzelfall, betonen die beiden Männer. Die Vermittlung in Arbeit sei schon sehr oft gelungen – offenbar eine Erfolgsgeschichte, die vor allem dank Modjtaba Ghazaei geschrieben wurde. Der Sozialpädagoge ist eigentlicher Stelleninhaber.

Zwei Unterkünfte für obdachlose Männer

Aktuell gibt es drei Unterkünfte, in denen in Germersheim obdachlose Menschen eingewiesen werden. Im ehemaligen Polizeigebäude in der Stadtmitte wohnen ausschließlich Frauen. Die Männer sind in der Unterkunft und den benachbarten Containern „Am alten Hafen“ untergebracht. Man muss vorher schon in Germersheim gemeldet gewesen zu sein, um Anspruch auf eine solche Einweisung zu haben, erläutert Fix die Rahmenbedingungen.

Die blauen Container sind – der Beschreibung nach zu urteilen – äußerst spartanisch eingerichtet: Bett, Tisch, Stuhl und Regal. Im „Containerhaus“ gibt es einen Sanitärcontainer zur gemeinschaftlichen Benutzung. Die Container sind aktuell nur einzeln belegt, sind aber für eine Doppelbelegung ausgelegt. Das sehen Butz und Fix angesichts der unterschiedlichen Persönlichkeiten, Altersgruppen, kultureller Herkunft und mitunter auch Krankheitsbilder eher kritisch. Sie plädieren sehr für eine Einzelbelegung.

Tagesstätte für Obdachlose mit PC

Eine Kochgelegenheit gibt es im „Containerhaus“ nicht, dafür aber in der etwa 100 Meter entfernten Tagesstätte, ein wichtiger Anlaufpunkt, da sich die Klienten tagsüber nicht in den Containern aufhalten sollen. In der Tagesstätte gibt es einen PC, einen Fernseher und es kann auch ein Mittagessen gegen einen geringen Betrag eingenommen werden. Das tagesstrukturierende Angebot würden Butz und Fix gerne erweitern, dazu sind aber die aktuellen Räume nicht ausreichend. Hier sei man auf der Suche. Ein weiteres Vorhaben ist, die aktuelle sehr umfangreiche „Benutzungsordnung“ zu überarbeiten, damit die Rahmenbedingungen auch für jedermann verständlich sind.