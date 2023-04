Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit 2019 gilt in der Bundesrepublik inklusives Wahlrecht. Auch Menschen mit geistiger Behinderung, die voll betreut werden, sollen wählen können. Im Wohnheim am Heilbach nimmt man das sehr gewissenhaft. Vor der Wahl werden die Bewohner mit Bildern und Texten in einfacher Sprache informiert – bis zum entscheidenden Moment.

Wie wäre es, wenn man auf dem Wahlzettel Fotos von den Kandidaten sehen würde? Man würde ein Gesicht sehen und könnte Personen und Parteien besser zuordnen. Wäre so etwas nicht