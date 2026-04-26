Die Ferienfreizeit der Caritas war in wenigen Stunden ausgebucht. Die Veranstalter ringen nun um Betreuer für die Kinder.

Die Sommerfreizeit der Caritas ist seit 50 Jahren eine Institution im Landkreis. Sie ist beliebt, hat Tradition, Familien rechnen mit ihr, sie schafft Erinnerungen. In diesem Jahr fehlen aber noch ehrenamtliche Betreuer, damit das Ferienangebot wie gewohnt stattfinden kann.

Um die 160 Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren werden üblicherweise zwei Wochen lang in den Sommerferien betreut, erzählt Michael Manz, Leiter der Caritas in Germersheim. „Es wurde die letzten Jahre immer schwieriger Betreuerinnen und Betreuer zu finden.“ Oft sei dies „grade so“ und „auf den letzten Drücker“ gelungen. Deshalb wurde die Teilnehmerzahl diesmal schon im Vorneherein auf 145 Kinder reduziert. Diese Plätze waren im Handumdrehen weg: „Wir waren am ersten Anmeldetag ausgebucht“, berichtet Manz. Auch die Warteliste sei nach dem 30. Kind mittlerweile geschlossen. „Vom Bedarf her wären wir deutlich jenseits der 200.“

Absagen ist keine Option

Die Ferienfreizeit fand 1977 zum ersten Mal statt, damals noch in Herxheim. Dann war viele Jahre das Freizeitzentrum Rülzheim Ausrichtungsort, seit 2007 ist es das Gelände bei der Leimersheimer Kulturkreishalle. Sogar im Corona-Jahr 2020 hat die Caritas die Freizeit namens „Core“ gestemmt, stark verkleinert in der Tullahalle in Sondernheim. Die Kinder werden jeden Tag in ihren Orten mit Bussen abgeholt. Viele Teilnehmer kommen im nächsten Jahr erneut, sagt Michael Manz. Manche, die selbst eine tolle Zeit bei der Freizeit hatten, kommen später als Betreuer wieder.

Sport und Spiel – die Angebote sind vielfältig. Archivfoto: Iversen

Rund 30 Leute werden gebraucht – als Gruppenbetreuer, Springer und für die Küche. Hinzu kommt das fünfköpfige Leitungsteam aus Ehren- und Hauptamtlichen. Etwa zehn Leute fehlen momentan noch. Steht die Freizeit deswegen auf der Kippe? „Absagen ist keine Option“, gibt der Caritas-Leiter Entwarnung. Die Familien bräuchten Verlässlichkeit. Deswegen komme auch nicht wirklich in Frage, die Teilnehmerzahl weiter runterzuschrauben. Allerdings müsste das Konzept verändert werden, was aus Manz’ Sicht einen „deutlichen Qualitätsverlust bei der Betreuung“ bedeuten würde.

Nicht nur beaufsichtigen

Bislang haben sich zwei Betreuer um eine Gruppe von rund 15 Kindern gekümmert. Das Programm können sie nach eigenen Interessen mitgestalten. „Da kommen viele Ideen zusammen, das macht den Charakter der Freizeit aus“, meint Michael Manz, der selbst seit 20 Jahren im Orga-Team dabei ist. Die Kinder können basteln und handwerken, Tanz, Musik, Sport und Ausflüge mitmachen. Wenn sich am Ende nicht genügend Ehrenamtliche finden, gäbe es mehr Freispielzeiten und Großgruppen-Angebote – unterm Strich mehr Beaufsichtigung und weniger Kreativ-Programm.

Michael Manz hat Hoffnung, noch Leute zu finden. Die Betreuerinnen und Betreuer müssen mindestens 16 Jahre alt sein. Eine Vorbildung brauchen sie nicht. Bei einer dreitägigen Schulung Ende Mai werden sie auf die Aufgabe vorbereitet, sagt er. Interessant seien die Einblicke auch für Menschen, die sich für einen pädagogischen oder sozialen Beruf interessieren. Gezahlt wird eine Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Arbeit in Höhe von 200 Euro. „Mit Ferienjobs können wir nicht mithalten“, weiß Manz. Die Freizeit wird durch die Elternbeiträge sowie Zuschüsse von Land, Kreis und Caritas finanziert.

Häufig melden sich Oberstufen-Schüler, Erzieher in Ausbildung oder Abiturienten, die vor dem Studium noch eine Aufgabe suchen, erzählt der Caritas-Leiter. Früher war das quasi ein Selbstläufer. Mittlerweile muss die Caritas ihre Suche intensivieren, in sozialen Medien dafür werben oder gezielt Erzieherschulen anschreiben. Auf die Frage, warum es heutzutage schwerer ist, Betreuer zu finden, kann Manz nur spekulieren. Es könnte schlicht mit der demografischen Entwicklung zusammenhängen. „Insgesamt denke ich, dass das Leben für junge Leute deutlich stressiger geworden ist.“ Freiräume, in denen sie sich selbst finden und ausprobieren können, würden mit Blick auf verdichtete Bildungswege weniger.

Info

Die Core-Freizeit findet vom 6. bis 17. Juli statt und ist ausgebucht. Das Schulungswochenende für Betreuer ist am 29. bis 31. Mai geplant. Interessenten können sich beim Caritas-Zentrum Germersheim, Michael Manz, Telefon 07274 9491121 oder per E-Mail an michael.manz@caritas-speyer.de melden.