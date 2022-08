Minfeld/Winden. Alles klar zu sein scheint für den Beginn der „Betreuenden Grundschule“ nach den Sommerferien. Wie Mike Schönlaub, Leiter des Fachbereiches Bürgerdienste (Soziales, Ordnungsamt) mitteilte, konnte er die Beschäftigungsverträge mit vier Mitarbeiterinnen abschließen.

Sie werden die Kinder künftig in der Zeit von 7 bis 8 Uhr und von 12 bis 17 Uhr im alten Schulsaal und in Räumen der Grundschule betreuen. Den alten Schulsaal stellt die Ortsgemeinde Minfeld kostenlos zur Verfügung. Zur Einnahme des Mittagessens, das von der Lebenshilfe in Kandel-Minderslachen geliefert wird, laufen Gespräche mit der Protestantischen Kirchengemeinde Minfeld-Winden. Hier könnte das Pfarrheim genutzt werden, eine Zusage des Presbyteriums liegt vor. Details werde man in der letzten Woche der Sommerferien mit den Lehrkräften der Grundschule noch besprechen, so Schönlaub.

Er zeigte sich glücklich darüber, dass es gelungen ist, eine Regelung für die Betreuung zu finden, nachdem der Minfelder Hort wegen fehlenden Personals geschlossen werden musste. Auch das private Betreuungszentrum der Firma X2E hatte angekündigt, zum neuen Schuljahr seine Arbeit einzustellen. Bei der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates Mitte Juli war dieses Vorgehen so mit breiter Mehrheit beschlossen worden. Wegen der Betreuungszeiten wolle man erste Erfahrungen sammeln, so Schönlaub, dann werde man das weitere Angebot überprüfen.