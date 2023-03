Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An Fronleichnam vergangenes Jahr eröffnete Patrick Barth aus Speyer mit seinem Gastrounternehmen am Rhein einen Biergarten. Die Stadt Germersheim will das dieses Jahr wiederholen und schreibt – nach Kritik des vergangenen Jahres – dies bei Germersheimer Gastronomen aus. Wer erhält den Zuschlag?

„Gerne bieten wir zunächst einmal den ortsnahen Gastronomen die Möglichkeit, uns für den genannten Bereich ein überzeugendes gastronomisches Angebot vorzustellen“,