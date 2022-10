Eine 26- und eine 29-jährige Frau wurden am Freitag gegen 15.45 Uhr in der Karlsruher Kaiserstraße einer Personenkontrolle unterzogen. Zeugenaussagen zufolge hatten sie vorgegeben, Spenden für eine Hilfsorganisation sammeln zu wollen. Offenbar haben sich die beiden Frauen zielgerichtet an ältere Personen gewandt, informierte die Polizei. Die Betrügerinnen führten zum Schein eine Obdachlosenzeitung mit sich, um den Anschein zu erwecken, lediglich die Zeitung verkaufen zu wollen. Beim Erblicken des sich nähernden Streifenwagens, versuchten sich die beiden Frauen zu verstecken. Die Personalien konnten jedoch aufgenommen werden. Sie müssen nun mit einer Anzeige aufgrund des Sammlungsbetrugs rechnen. Hinweise weiterer Zeugen bitte an die Polizei, Telefon 0721 666-3311.