Die Polizei warnt erneut vor einer Betrugsmasche über Messenger-Dienste wie Whats App oder Telegram. Die Betrüger täuschen oft vor, eine neue Handynummer zu besitzen und in Geldnot zu sein, berichtet die Polizei. In Germersheim wurde am Donnerstag ein 69-jähriger Mann von seiner vermeintlichen Tochter über einen Messenger-Dienst angeschrieben. Er überwies mehr als 4000 Euro an die Anrufer. Erst als er seine echte Tochter kontaktierte, flog der Betrug auf. Die Polizei warnt vor diesen Abzockern: Angehörige oder nahestehende Personen sollen mit älteren Menschen über die Methoden der Trickbetrüger sprechen. Die Kriminellen nutzen bewusst die Einsamkeit, die Hilflosigkeit und die Gutgläubigkeit älterer Menschen aus.