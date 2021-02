Die Polizei warnt vor Betrügern, sogenannten Dachhaien. Vermeintliche Handwerker, die ungefragt Schäden am Haus reparieren wollen und dafür dann eine völlig überzogene Rechnung verlangen. Laut der Beamten haben drei solcher Dachhaie am Mittwoch versucht, in der Straße Hexenpfad in Rülzheim ihre Masche anzuwenden. Dabei seien die Betrüger besonders dreist vorgegangen und hätten vor den Augen eines 85-jähriges Opfers ein Loch in seine Dachrinne gebohrt. Danach reparierten sie nach Angaben der Polizei diese wieder und forderten dafür einen hohen Geldbetrag. Der Bewohner habe vorbildlich reagiert und die Männer sofort weggeschickt, die daraufhin mit einem grauen Fahrzeug davongefahren seien.

Die Polizei rät: Bei unerwartetem Besuch von derartigen Handwerkern sollten sofort die Einsatzkräfte unter 110 alarmiert werden. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall in Rülzheim geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.