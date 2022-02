Ein Betrüger kontaktierte am Montagmittag telefonisch einen 72-jährigen Mann aus Germersheim. Er gab sich als sein Enkel aus und täuschte eine Notsituation vor, um an das Geld des Pensionärs zu gelangen. Er ahnte dabei jedoch nicht, dass sein vermeintliches Opfer ein pensionierter Polizeibeamter ist, der die Betrugsmasche direkt durchschaute. Der Betrugsversuch scheiterte, und es kam glücklicherweise zu keinem Schaden. Die Polizei appelliert an die Menschen, wachsam zu bleiben und die Polizei zu informieren, wenn ihnen ein Telefonat verdächtig vorkommt.