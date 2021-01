Ein 71-jähriger Mann aus dem Kreis Germersheim wurde am vergangenen Mittwoch von einer unbekannten Person angerufen. Diese überbrachte die scheinbar erfreuliche Nachricht, dass der Angerufene 39.000 Euro gewonnen habe. Er müsse lediglich Guthabenkarten in Höhe von 900 Euro erwerben und dem Anrufer die dazugehörenden Codes weitergeben. Dem 71-Jährigen war diese gängige Betrugsmasche allerdings bekannt und er konnte dem Anrufer mit einem wohlformulierten Spruch klarmachen, dass er sich weitere Anrufe bei ihm sparen kann. In diesem Zusammenhang möchte die Polizeiinspektion Germersheim die Bevölkerung dahingehend sensibilisieren keine personengebundenen oder Bankdaten am Telefon preiszugeben und telefonisch gestellte Forderungen, die einen finanziellen Schaden nach sich ziehen, nicht nachzukommen.