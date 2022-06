Ein bislang noch unbekannter junger Mann gab sich am Mittwochnachmittag gegenüber einer 71-Jährigen in Karlsruhe-Rintheim als Bauarbeiter aus und gelangte so in ihre Wohnung. Während die ältere Dame abgelenkt war, drang eine zweite Person in die Wohnung ein und entwendete Wertsachen und Bargeld. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam am Mittwoch gegen 12.40 Uhr ein circa 25-jähriger Mann in die Heilbronner Straße an die Wohnungstüre der 71-Jährigen und gab sich dort als Bauarbeiter aus, der angeblich die Wasserventile überprüfen müsse. Die Dame ließ den Mann daraufhin in ihre Wohnung. Der Mann brachte die Frau dazu, mit ihm ins Badezimmer zu gehen, und lenkte sie dort einige Zeit ab. Anschließend entfernte er sich unter einem Vorwand. Als er nicht mehr zurückkehrte, bemerkte die 71-Jährige, dass ihre Wohnungstüre offen stand. Danach bemerkte sie, dass Wertgegenstände sowie mehrere Tausend Euro aus dem Tresor fehlten. Hinweise zur Tat und Tätern an die Polizei 0721 49070.