Aktuell kommt es wiederholt zu Betrugsversuchen mittels Handynachrichten. Die vermeintlichen Opfer erhalten per WhatsApp eine Nachricht von einer unbekannten Nummer, in der sich Betrüger als Sohn, Tochter oder Enkel ausgeben und aufgrund einer vorgetäuschten finanziellen Notlage um Geld bitten. Am Dienstag waren die Betrüger in Germersheim erfolgreich, informierte die Polizei. Ein 66-jähriges Opfer fiel auf die Masche herein und überwies einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag an die Betrüger. Die Polizei ermittelt. „Werden Sie immer misstrauisch, wenn jemand von einer unbekannten Nummer schreibt, sich als Verwandter ausgibt und Geld fordert“, heißt es im Polizeibericht.