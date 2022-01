In den Höhengebieten kann es an diesem Wochenende zu Straßensperrungen kommen, wie das Landratsamt Rastatt mitteilt. Begründet wird dies mit dem enormen Besucheransturm entlang der Schwarzwaldhochstraße. Ob und wo gesperrt wird, werde vor Ort je nach Gefahrenlage und Verkehrssituation entschieden. Wegen der winterlichen Wetterprognose erwarten die Behörden in den kommenden Tagen im Höhengebiet ein hohes Verkehrsaufkommen. Zuletzt waren die Parkplätze bereits schon morgens belegt gewesen und Fahrzeuge wurden entlang der Straßen geparkt, sodass Fußgänger nicht mehr durchkamen. Auch der Weg für Winter- und Rettungsdienst war erschwert.

Wie die Behörde mitteilt, sei eine Einbahnstraßenregelung in dem betroffenen Gebiet nicht möglich. Auch hätten bisherige Warndienst-Meldungen Besucher nicht abgehalten, das Höhengebiet anzufahren. Anwohner, Linienbusse des ÖPNV und dem überörtlichen Durchgangsverkehr wird die Durchfahrt gewährt, da von diesen Verkehrsteilnehmern keine Gefahr des Zuparkens am Straßenrand ausgeht.