Senioren, die in Heimen leben, sollen ab Donnerstag wieder Besuch empfangen dürfen. So will es das Land. Die Bewohner des Lina-Sommer-Heims müssen noch länger warten. In dem Haus, in dem es sieben Corona-Fälle gab, stehen noch Testergebnisse aus.

Heimleiter Joachim Grabe ist erleichtert: Mittlerweile seien alle 63 Bewohner und die rund 60 Mitarbeiter auf das Coronavirus getestet – und alle Ergebnisse waren zuletzt negativ. Das Haus