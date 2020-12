Das Seniorenheim der Braun’schen Stiftung weist daraufhin, dass der Besuch von Heimbewohnern nur noch mit einer FFP2-Maske erlaubt ist. Das führe immer wieder zu Beschwerden von Besuchern, wie Geschäftsführer Wolfgang Kuhn gegenüber der RHEINPFALZ deutlich macht.

Auch dürfe nur noch ein Besucher pro Heimbewohner am Tag eingelassen werden. Er bedauere zwar die verschärften Vorschriften, das Heim sei allerdings an diese gebunden und dürfe keine Ausnahmen machen. Das Heim könne den Besuchern auch keine Masken zur Verfügung stellen, weder kostenlos noch gegen einen geringen Unkostenbeitrag. Solche Masken seien unter anderem in den Apotheken erhältlich.