Ponyhof bei Esther. Der Name war nicht wirklich ein Knaller, wusste Esther Paulus vom ersten Tag an, seit sie in Schwegenheim auf ihr Gelände am Ende der Alten Landauer Straße zog. Auf Mallorca wurde sie neu inspiriert. Seither heißt ihr Ponyhof „Talking Horse Farm“. Geredet wird dort viel – nicht nur mit den Reitschülern.

Es war 2013, als Esther Paulus zum ersten Mal wahrnahm, dass ihr Pferd ihr etwas zu sagen versuchte. Nicht im übertragenen Sinne mit Blicken oder Bewegung, sondern tatsächlich.