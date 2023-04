Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kinder, die auf den Spielplätzen in Lingenfeld spielen, sollen künftig besser vor der Sonne geschützt werden. Das hat der Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend entschieden.

„Wir haben die Spielplätze besichtigt und festgestellt, dass sich die Metallteile der Geräte im Sommer sehr erhitzen“, begründete Sebastian Ungeheuer (SPD) den Antrag. Josef