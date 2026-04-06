Das Forstamt Bienwald lädt interessierte Waldfreunde zu einer Waldführung mit Förster Alexander Kraus ein. Unter dem Thema „der Bienwald im Klimawandel“ führt Kraus am Sonntag, 12. April, von 10 Uhr bis 12.30 Uhr durch sein Revier bei Hagenbach. Treffpunkt ist der „Lauftreff Hagenbach“. Die Führung ist auf 25 Teilnehmer begrenzt. Anmeldungen sind bis Freitag, 10. April, per E-Mail an alexander.kraus@wald-rlp.de möglich. Der Bienwald steht im Fokus des Klimawandels. Förster Kraus möchte vor Ort zeigen, wie sich das Ökosystem anpasst und mit den Herausforderungen umgeht.