Neulich im Café: Zwei elegante ältere Damen sitzen gemeinsam am Tisch und sind ins Plaudern vertieft. Ein Thema folgt dem anderen. Irgendwann sind die Tassen leer. Die Unterhaltung gerät ins Stocken. Die beiden bringen ihre Gedanken darüber zum Ausdruck, ob sie noch länger bleiben und ein weiteres Getränk bestellen sollen. Die Gedanken nehmen ihren Lauf, um dann spruchreif zu sein: „Eine entkoffeinierte Latte macchiato, bitte!“, lautet die Bestellung. Die italienische Bedienung schaut zunächst äußerst irritiert. Schließlich besteht eine Latte macchiato, kurz Latte, aus einem Espresso, heißer Milch und einer Milchschaumhaube. Doch dann hellt sich das Gesicht der jungen Frau plötzlich auf, die Erinnerung setzt ein. Offensichtlich sind die Damen nicht das erste Mal hier. Denn die Bedienung weiß plötzlich, dass man einmal vereinbart hat, die Latte macchiato mit weniger starkem normalem Kaffee zuzubereiten. „Entkoffeiniertem“, ergänzt die eine Dame. „Also eine doppelt kastrierte Latte“, schallt es vernehmlich gut gelaunt hinterher.