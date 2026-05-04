Seit 50 Jahren hält Ingrid Großglaus-Knapp dem Schuhhaus Grahn die Treue. Drei Chefs erlebte sie, half im Verkauf und Büro, blieb immer an Bord. Und sie macht weiter.

Sie war selbst auf der Suche nach einem neuen Paar Schuhe. Da führte ihr Weg in ein Geschäft auf der Kandeler Hauptstraße, wo sie sich zunächst einmal umschaute. Nach kurzer Zeit kam eine Beraterin auf sie zu. Und auch mit Walter Behrendt, dem seinerzeitigen Geschäftsführer, kam sie ins Gespräch, der der jungen Mutter schon nach kurzer Zeit eine Stelle in seinem Unternehmen anbot. Auf Teilzeit, wie es sich die junge Mutter eines Sohnes so gewünscht hatte.

So gewann das schon damals weithin bekannte Fachgeschäft mit Ingrid Großglaus-Knapp eine Mitarbeiterin, die diesem seit nunmehr 50 Jahren die Treue hält. Das kommt ja nicht so oft vor, zumal Großglaus-Knapp 74 Jahre alt ist. In Bad Bergzabern, woher sie stammt, hatte sie nach dem Schulbesuch zunächst eine Ausbildung absolviert. Einzelhandelskaufmann, so hieß das früher, auf das Geschlecht der einzelnen Person wurde dabei keine Rücksicht genommen. Diesen Beruf erlernte sie in einem Schuhgeschäft, das es seit vielen Jahren in der Kurstadt nicht mehr gibt. Mit dieser Ausbildung und den Vorkenntnissen im Schuhverkauf fiel ihr die Einarbeitung im prosperierenden Schuhhaus Grahn in Kandel in jenen Apriltagen des Jahres 1976 nicht allzu schwer.

Drei Generationen von Geschäftsführern erlebt

Ingrid Großglaus-Knapp war nicht nur im Verkauf als Beraterin eingesetzt. Sie half bald mit im Büro und übernahm hier eine Vielzahl von Arbeiten, die in dem aufstrebenden Kandeler Schuhhaus so anfielen. Der heutige Senior-Chef Walter Behrendt übertrug der verantwortungsbewussten Mitarbeiterin nach und nach immer neue Aufgaben. „Und man hatte Vertrauen in das, was ich tat“, sagt Großglaus-Knapp im Gespräch. Drei Generationen von Geschäftsführern habe sie erlebt, und mit allen sei die Zusammenarbeit stets sehr vertraulich und angenehm gewesen.

Heute leitet Ralf Behrendt, ein Urenkel der Firmengründer Emma und Karl Grahn, das Unternehmen, in dem sich unsere Jubilarin immer auch sehr wohl fühlte.

Auch bei Modeschauen mitgemacht

Sie schätzt die familiäre Atmosphäre und vor allem, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Anliegen jederzeit an die Geschäftsführer wenden können. In dem halben Jahrhundert, das sie im Schuhhaus Grahn erlebt hat, habe es immer wieder Modernisierungsmaßnahmen, verbunden mit einer erheblichen Erweiterung und Neugestaltung der Geschäftsräume, gegeben. Das seien besondere Herausforderungen auch für die Mitarbeitenden gewesen, erzählt Großglaus-Knapp.

Spannend waren auch die Verkaufsevents im Schuhhaus Grahn, verbunden mit Modenschauen, an denen sich die Verkaufsberaterinnen beteiligten. Besonders frequentiert ist das Geschäft natürlich an den Markttagen oder den verkaufsoffenen Sonntagen. Da musste die Jubilarin im Büro den Überblick bewahren, immerhin waren weit mehr als 30.000 Paar Schuhe zu verwalten.

Wie Ingrid Großglaus-Knapp gehören noch einige andere seit Jahrzehnten zum Team, viele arbeiten auch nach der gesetzlichen Altersgrenze weiter, auch weil es ihnen Freude bereitet. Ingrid Großglaus-Knapp, die zweifache Oma ist, ihre Enkelinnen sind 15 und 9 Jahre alt, und sich neben ihrer Arbeit vor allem der Familie widmet, will sich einbringen, solange sie gebraucht wird. Aktuell ist sie noch an zwei Tagen in der Woche im Schuhhaus Grahn anzutreffen.