Nach über 35 Jahren Betrieb in Wörth ist die Nachfolge bei „Reifen-Ulrich“ in den Niederwiesen geklärt.

In Wörth und Umgebung ist der Wörther Andreas Ulrich bekannt als „Reifen-Ulrich“. 1990 machte sich der gelernte KfZ-Meister in Wörth selbstständig mit einem Reifen-Geschäft. Im Oktober 1997 ließ er sich im Gewerbegebiet „Niederwiesen“ nieder und erweiterte sein Geschäftsfeld vom Reifenhandel zu Reparaturen in seiner Werkstatt. Zudem lagert er von Kleinlastern, Autos und von Motorrädern saisonbedingt Sommer- und Winterreifen ein.

Inzwischen ist Ulrich 63 Jahre alt und hat sich auf die Suche nach einem Nachfolger gemacht. Diesen hat er nun in der Nachbarschaft gefunden: den noch 28-jährigen Daniel Tomas, Inhaber der neben seinem Betrieb liegenden SB-Waschanlage. Der gelernte Metallbauer Tomas hat zusätzliche Fortbildungen als Konstruktions- und Schweißtechniker absolviert und ist in diesem Bereich in Forst (Baden) selbstständig mit einem eigenen Betrieb, spezialisiert auf Instandhaltung von Förderanlagen und Hochregallagern.

Seit er Andreas Ulrich kennengelernt hat, nimmt Tomas an Weiterbildungen im Bereich von Kfz-Reparaturen und Reifen teil, um die Zertifizierung zu erreichen. Das Konzept „Reifen 1 plus“ wird von der Industrie für große Firmen, wie zum Beispiel Daimler Truck, als Kunde verlangt. „Ich habe die Mitarbeiter in der Werkstatt und im Büro von Andreas Ulrich übernommen, und das Firmenkonzept wird beibehalten, wobei auch Neuerungen kommen werden“, sagt Tomas. Das Unternehmen firmiert künftig unter dem Namen „HETO & Ulrich Betriebs GmbH“ in den Niederwiesen 18. „Ich begleite den Betrieb noch zeitweise mit Rat und Tat“, verspricht Ulrich.