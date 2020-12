Eine Hundehalterin hatte am ersten Weihnachtsfeiertag beim Polizeirevier Bruchsal gemeldet, dass ihr Hund am selben Tag zwischen 15 und 15.35 Uhr auf einem Feldweg in Richtung Heidelsheim von einem ihr unbekannten Hund gebissen und herumgeworfen wurde. Der Besitzer des bisher unbekannten Hundes hat sich zwischenzeitlich bei der Polizei und auch bei der Hundebesitzerin von selbst gemeldet. Es besteht ein kooperativer und fürsorglicher Kontakt zwischen den betroffenen Personen. Dem Hund, der wegen einer Verletzung am Vorderbein in ärztliche Behandlung musste, geht es soweit gut.