Die Verbandsgemeinde Lingenfeld folgt anderen Kommunen und erlässt eine Katzen-Schutz-Verordnung. „Die Verordnung macht Sinn. Nach einem Besuch bei Terra Mater hat sich die Stimmung um 180 Grad gedreht“, sagte Lingenfelds Verbandsbürgermeister Frank Leibeck (SPD). Bei der Umwelt- und Tierhilfeorganisation in Lustadt hatte sich der Verbandsgemeinderat informiert. Die Problematik der unkastrierten Katzen will man in den Griff bekommen, um die Übertragung von Krankheiten oder Parasiten, die auch auf den Menschen überspringen können, zu vermeiden. Die Tiere sollen vor erheblichen Schmerzen, Leiden und Schäden bewahrt werden. Besitzer werden verpflichtet, ihre frei laufenden Katzen zu kastrieren und kennzeichnen zu lassen. Fundtiere und Streuner können durch die Tierschutzvereine nach einer kurzen Wartezeit ohne Zustimmung des Besitzers kastriert und gekennzeichnet werden. Langfristig erhofft man sich ein Sinken der Anzahl der Tiere, die von den Tierschutzvereinen versorgt, tierärztlich behandelt und vermittelt werden müssen. Gekennzeichnete Tiere können ihren Besitzern schneller zurückgegeben werden.