Bürgern in der Adventszeit Freude bereiten und ein Hoffnungszeichen setzen – mit dem Schwegenheimer Dorf-Adventskalender wollen das die katholische und protestantische Kirchengemeinde auch in diesem Jahr erreichen. Vertreter beider Kirchengemeinden haben sich mit 27 Familien und Musikern zusammengetan, um entlang der Hauptstraße täglich bis Weihnachten Bürger bei einem abendlichen Spaziergang auf die besinnliche Zeit einzustimmen. Das erste beleuchtete Fenster öffnet sich bereits am Sonntag, 28. November, 18 bis 20 Uhr, in der Hauptstraße 54. Die weiteren Termine: Montag, 29 November: Hauptstraße 68, Dienstag, 30. November: Hauptstraße 38, Mittwoch, 1. Dezember: Hauptstraße 30, Donnerstag, 2. Dezember: Hauptstraße 7, Freitag, 3. Dezember: Hauptstraße 13.