Keine Weiterfahrt hieß es am frühen Mittwochmorgen für eine 30-jährige Autofahrerin. Nach Polizeiangaben wurde sie 2 Minuten nach Mitternacht an einer Verkehrskontrollstelle gestoppt. Die kontrollierenden Polizisten stellten Alkoholgeruch bei der Fahrerin fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung: 0,6 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren wegen „Trunkenheit am Steuer“ eingeleitet.

0,5 Promille ist bereits ein Verstoß gegen die Promillegrenze. Nach Angaben von Bußgeldkatalog.org kostet es bereits beim ersten Vergehen dieser Art inklusive aller Gebühren rund 528 Euro. Dann gibt es zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot. Beim zweiten Mal sind es bereits 1053 Euro und zwei Monate Fahrverbot, beim 3. Mal 1578 Euro und drei Monate.