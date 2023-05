Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

An „Kinderlärm“ scheiden sich die Geister. In Jockgrim protestieren seit Jahren Anwohner gegen ein Minifußballfeld. Solche Bolzplätze gibt es auch in anderen Gemeinden. Sie liegen aber nicht alle mitten im Wohngebiet.

Lärm kann auf die Nerven gehen. Ganz egal, wer diesen erzeugt. Menschen in den Gemeinden entlang des Viehstrichs beispielsweise stört es kolossal, wenn sie bei schönem Wetter auf