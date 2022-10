Wer Hilfe bei der Berufswahl braucht, findet bei der Berufswahlmesse Horizon am Samstag, 15. Oktober, Unterstützung. Hier können sich junge Erwachsene mit ihren Eltern in kurzer Zeit umfassend über die Möglichkeiten nach dem Schulabschluss informieren. Laut Ankündigung gibt es jede Menge Infos rund um die Themen Ausbildung, Studium, duales Studium, Freiwilligendienste und Auslandsreisen. Mehr als 65 Hochschulen, Institutionen, Behörden und Unternehmen stellen ihre Angebote vor. Mit dabei sind unter anderem die Bundeswehr, die Bundespolizeiakademie, das Hauptzollamt, die Siemens AG, dm-drogerie markt, die vivida bkk, die Deutsche Post DHL AG, die Daimler Truck AG, die DFS Deutsche Flugsicherung.

Damit Besucher die Messe bestmöglich für sich nutzen können, sollten sie sich im Vorfeld rund 20 Minuten Zeit nehmen und zum Beispiel die interaktiven Tools auf der Messe-Website nutzen: Der Interessencheck etwa verrät mehr über die eigenen Fähigkeiten sowie entsprechende Berufsfelder. Und ein Blick auf die Ausstellerliste gibt Aufschluss darüber, welche Aussteller zu den eigenen Talenten und Wünschen passen. Die Messe ist in der Schwarzwaldhalle am Samstag von 10 bis 16 Uhr und richtet sich an die Jugendlichen, aber auch Berufsanfänger, Studenten, Lehrkräfte und Eltern.

Info



Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist vorab erforderlich. www.einstieg.com/horizon-karlsruhe