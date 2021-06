Schreiben von Lesern um Artikel „Lange Schlangen vor den Wertstoffhöfen“, RHEINPFALZ am 8. Juni, und zum Artikel „Mit einer Abfindung früher in Rente?“, RHEINPFALZ am 5. Juni.

„ Wie viele keine andere Möglichkeit“

Leserbrief zum Artikel „Lange Schlangen vor den Wertstoffhöfen“, RHEINPFALZ am 8. Juni. In der Pressemitteilung des Kreis Germersheim war vor kurzem zu entnehmen, dass die Wertstoffhöfe besonders freitags und samstags stark besucht werden und von einer Entsorgung an diesen Tagen abgeraten wird. Jedoch sollte man sich nun die Frage stellen, wie man diese große Flut entzerren kann, dass diese Tage weniger hoch frequentiert sind. Als großes Problem seh ich zum einen, dass es nicht möglich gemacht wird, Grünabfälle, die zu dieser Jahreszeit massig anfallen, an der langen Schlange vorbei zu schleusen. Ich selbst habe in den vergangenen Wochen viel Wartezeit mit Grünschnitt im Auto an der Deponie in Berg verbracht. Warum ich mich zu den Stoßzeiten anstelle? Als Arbeitnehmerin, die 40 Stunden pro Woche arbeitet, habe ich, wie viele andere, keine Möglichkeit, den Wertstoffhof zu einer weniger frequentierte Tageszeit anzufahren. Es gibt in meinen Augen zwei Lösungsmöglichkeiten, die sind: Der Heckenplatz muss zu dieser Jahreszeit separat anzufahren sein. Außerdem ist die Anpassung der Öffnungszeiten unumgänglich!

Barbara Rieder, Schaidt

„Sozialkasse bedient sich nicht schamlos“

Leserbrief zum Artikel „Mit einer Abfindung früher in Rente?“, RHEINPFALZ am 5. Juni Beratungsfirmen, Unternehmensberater, waren mir immer suspekt . Weil sie beraten immer „richtig“, aber am Ende in die eigene Tasche. Wie kommt meine „Germersheimer Rundschau“ auf die Idee, Herrn Schweiger diese Plattform zu bieten? Es ist eine unsolide Werbung. Was dieser Kandeler am eigenen Leib erlebt hat, ist das Finanzamt. Das sind die 25.000 Euro die dem armen Berater plötzlich gefehlt haben. Die Sozialkassen bedienen sich nicht schamlos an seiner Abfindung. Sie handeln nach dem Sozialgesetzbuch und beraten kostenlos. Alle Interessierte aus dem ganzen Land in der Südpfalz und Freunde von Bill Gates, lasst euch nicht einfangen, auch wenn ihr das Honorar vom Kandeler sogar von der Steuer absetzen könnt. Könnte sein, dass Herr Schweigert trotzdem gute Tipps auf Lager hat. Will ich nicht ausschließen. (...)