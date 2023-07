Die Berufsbildende Schule (BBS) in Wörth wird umgebaut und saniert. Die Schule wurde in den 1970er- und 80er-Jahren errichtet und erweitert. Sie entspreche nicht mehr den aktuellen Anforderungen an Unterricht und Schulinfrastruktur, so die Kreisverwaltung. Die Bausubstanz und die Haustechnik seien veraltet, der Brandschutz nicht mehr auf dem aktuellen Stand, die Dächer undicht und die Fenster marode. Weil die Schülerzahl gestiegen ist, werden auch mehr Räume gebraucht. In den Klassenzimmern ist eine zentrale Lüftung geplant. Die Gesamtkosten werden sich voraussichtlich auf rund 23 Millionen Euro belaufen. Den Anteil des Landkreises abzüglich Fördermittel liegt bei circa 16 Millionen Euro. Die Sanierung erfolgt in zwei Bauabschnitten: Der erste soll bis zu 18 Monate dauern, der zweite rund zwei Jahre. Der Kreistag hat dem Umbau zugestimmt.