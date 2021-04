Die Jugendberufshilfe im Kreis Germersheim bietet bei einer Videokonferenz mit dem Job-Café digital allen Jugendlichen Information und Unterstützung an. Themenschwerpunkt der digitalen Informationsveranstaltung am Donnerstag, 22. April, um 14 Uhr sind Berufe im Handwerk.

Experten der Handwerkskammer und Kreishandwerker stellen in Kurzreferaten Berufe im Handwerk vor. Interessante Einblicke in die Ausbildung des Anlagenmechanikers geben Auszubildende und Mitarbeitende des Unternehmens MHC Anlagentechnik GmbH, Germersheim. In virtuellen Kleingruppen können die Jugendlichen Fragen stellen und Informationen rund um Praktika, Ausbildung und Berufe im Handwerk erhalten. Nach zwei Veranstaltungen ist es nun das dritte Mal, dass Jugendliche sich über Ausbildungsberufe informieren können.

Infos