Der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) hat wenige Tage nach dem Verkaufsstart schon 45.000 Kunden, die ein Deutschlandticket nutzen. Dieses gilt ab dem 1. Mai. Der KVV informiert, dass das Ticket bis 20. April für Mai noch Online bestellt werden kann. Die Karte wird demnach dann noch rechtzeitig zugeschickt. In der Smartphone-App ist die Bestellung flexibel zu jedem Zeitpunkt möglich. Anders als beim 9-Euro-Ticket im vergangenen Jahr, gibt es das Deutschlandticket bundesweit nicht an Fahrkartenautomaten. Natürlich ist der Einstieg in das Abo aber auch in allen Folgemonaten möglich. Dann gilt: Kunden können es immer bis zum 10. des Kalendermonats für den nächsten Monat vor Ort im Kundenzentrum bestellen oder bis zum 20ten Online ordern. Für die Smartphone-App gelten keine Fristen. Wer das Deutschlandticket besitzt, kann damit bundesweit im Nahverkehr fahren. Regionalzüge, Stadtbahnen, Straßenbahnen, U-Bahnen, Busse und KVV.MyShuttle: Verbundgrenzen spielen keine Rolle mehr. IC und ICE können mit dem Deutschlandticket nicht genutzt werden. Kinder unter sechs Jahren fahren kostenfrei mit. Alle Infos zum Deutschlandticket unter: kvv.de/deutschlandticket.