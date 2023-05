Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mehmet Ali Sen wehrt sich auf RHEINPFALZ-Anfrage gegen seiner Ansicht nach teils überzogene Kritik an der Eventhalle. Die ablehnende Haltung, auf die seine Pläne in Schwegenheim von Anfang an getroffen