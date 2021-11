Zwar war mit dem Auto eines 38-jährigen Autofahrers alles in Ordnung, jedoch nicht mit dem Fahrzeugführer, teilt die Polizei mit. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Dienstag, gegen 23 Uhr, bemerkten die Polizisten, dass der Fahrer in der Hauptstraße augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Da er einen Urintest verweigerte, wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Anzeige gefertigt.