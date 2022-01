Auch Menschen mit Migrationshintergrund benötigen im Alter Hilfe, werden von den klassischen Angeboten aber oft nicht erreicht. Mit Rücksicht auf Sprache und Kultur will der DRK Kreisverband nun gezielt auf diese Menschen zugehen. Bei einer Veranstaltung am Sonntag in der Moschee in Germersheim stellten sich die beiden neuen Fachkräfte vor, alle Informationen wurden auf deutsch und türkisch gegeben. Die Fachfrauen werden zunächst eine Pflegeberatung anbieten. Langfristig soll auch eine ambulante Pflege aufgebaut werden kündigte DRK-Kreisgeschäftsführer Thorsten Böttcher an. Viele Nachfragen in der Diskussion nach dem Vortrag zeigten, dass in diesem Bereich offensichtlich ein großer Bedarf besteht.