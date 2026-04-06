Mit dem Dieselpreis steigen die Transportkosten. Ein Spediteur spricht über die derzeitige Lage. Aber auch eine Sozialstation muss erste Konsequenzen ziehen.

An der Tankstelle schlagen die steigenden Diesel- und Benzinpreis sofort ein Loch in die Haushaltskasse. Aber in der Folge werden auch alle anderen Preise steigen. Denn alles wird transportiert: Lebensmittel, Geräte und Haushaltsgegenstände und die Teile, aus denen beispielsweise Möbel, Küchenmaschinen oder ganze Industrieanlagen zusammen gebaut wurden. Volker Nuß von der Spedition Nuß in Wörth nennt im Gespräch mit der RHEINPFALZ Zahlen. Das traditionsreiche Familienunternehmen hat 40 Lastwagen und beschäftigt weitere 35 Fahrer, die ihren eigenes Fahrzeug mitbringen. Insgesamt hat die Nuss-Gruppe 180 Mitarbeiter, davon 90 im Speditionsgeschäft.

Kein Spielraum für Speditionen

„Der Dieselpreis ist in drei Wochen um 50 Cent gestiegen“, sagt Nuß – und seit dem Zeitpunkt des Gesprächs ist er auf diesem Niveau geblieben. Bei einem Verbrauch von 100.000 Liter im Monat bedeute das für die Spedition Mehrkosten von 50.000 Euro. Die Gewinnmarge im Speditionsgeschäft beträgt 1 bis 3 Prozent. Da bleibt den Speditionen kein Spielraum, um solche Schwankungen bei Dieselpreis aufzufangen. Das wissen auch die Speditionskunden. Deshalb werde versucht, mit sogenannten „Dieselfloatern“ die Preisentwicklung abzufedern, so Nuss: „Wir haben mit fast jedem Kunden individuelle Vereinbarungen.“

Treibstoff vorfinanzieren

In diesen Vereinbarungen werden die Preise für einen bestimmten Zeitraum, meist einige Monate, festgeschrieben. Nach Ablauf wird der Preis mit Blick auf die bis dahin erfolgte Preisentwicklung neu festgesetzt. Für die Speditionen bedeute dies aber immer noch, dass sie die höheren Treibstoffkosten vorfinanzieren müssen. Um welche Dimensionen es dabei geht, zeigt der Blick auf das Tagesgeschäft. „Dort haben wir derzeit einen Preisaufschlag von 8 Prozent“, sagt Nuss. Die neue Regelung, dass die Benzinpreise nur noch um 12 Uhr mittags erhöht werden dürfen, betrifft die Spedition Nuss nicht. „Wir tanken nur an unserer eigenen Tankstelle“, so Nuss.

Höhere Verbraucherpreise

Diese Mehrkosten beim Transport werden in die Verbraucherpreise einfließen – besonders stark bei Lebensmittel, steht zu befürchten. Denn im Einzelhandel sind die Gewinnmargen ebenfalls sehr niedrig und der Transportkostenanteil bewegt sich bei Lebensmitteln zwischen 5 bis 20 Prozent. Hinzu kommt, dass sich der steigende Dieselpreis auch die Produktionskosten der Landwirte erhöht, zudem schlagen die höheren Energiekosten auch auf die Düngemittelproduktion durch.

Nur zwei E-Autos

Selbst pflegebedürftige Senioren, die selbst gar kein Auto mehr fahren, bleiben von den Auswirkungen der hohen Treibstoffpreise auf Dauer möglicherweise nicht verschont. Bei der „Ökumenischen Sozialstation Hagenbach, Kandel, Wörth“ betreuen rund 100 Mitarbeiter etwa 650 Menschen. Dafür unterhält sie derzeit einen Fuhrpark mit 30 Fahrzeugen, zwei davon sind elektrisch betrieben. Bei so vielen Autos hat Christian Scheiba, Leiter der Sozialstation, selbstverständlich die Benzinpreise im Blick: „Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind bereits steigende Kosten von etwa 40 Prozent zu verzeichnen.“ Diese zusätzlichen Kosten können nicht auf die Kundinnen und Kunden umgelegt werden, so Scheiba. Denn die Anfahrtspauschalen werden im Rahmen von Gebührenverhandlungen festgelegt, die die aktuellen Ereignisse bislang nicht berücksichtigen.

„Für die Sozialstation heißt dies, dass die Touren noch effizienter gestaltet werden müssen“, so Scheiba. Dies sei nicht immer einfach, da viele der etwa 650 Patientinnen und Patienten Wunschzeiten haben. „Denen wollen wir möglichst nachkommen.“ Darüber hinaus müssen bestimmte medizinische Behandlungen zu festen Zeitpunkten durchgeführt werden, zum Beispiel die Abgabe von Medikamenten. Hinzu komme, dass abhängig von der Qualifikation nicht jede Pflegekraft alle Tätigkeiten bei den Patientinnen und Patienten durchführen dürfe. „Dann ist eine zweite Anfahrt notwendig“, so Scheiba: „Dies lässt sich schon unter normalen Bedingungen wirtschaftlich oft nicht abbilden.“ Umso dankbarer sei das Team der Sozialstation dafür, dass die Kundinnen und Kunden, aber auch deren Angehörigen, meist Verständnis dafür haben, dass die Sozialstation nicht immer auf Wunschzeiten eingehen könne.