Am Mittwoch warnte die Polizei Germersheim vor vermeintlichen „Benzinbettlern“ und vor gängigen Betrugsmaschen. Im Bereich des Edeka-Marktes und der Jet-Tankstelle wurden entsprechende mutmaßliche Betrüger gemeldet sowie im Bereich der Elan-Tankstelle in Germersheim. Zu Betrugsfällen ist es laut Polizei nicht gekommen. Polizeisprecher Dennis Dobberstein zufolge täuschen die sogenannten „Benzinbettler“ eine Notsituation vor, beispielsweise, „dass der Tank leer ist und sie kein Geld haben, um nach Hause zu fahren“. Es werde versprochen, das geliehene Geld bei Ankunft am Ziel zu überweisen oder sogar wieder vorbeizubringen – „was beides nie passiert“, sagt der Polizist. Oftmals gebe es auch einen Körperkontakt, bei dem versucht werde, Geld aus der Börse zu entnehmen oder gar die ganze Geldbörse sowie Schmuck und Armbanduhr geschickt abzustreifen. Als Gegenwert werde manchmal auch „Autobahngold“, also Schmuckstücke aus minderwertigem Gold, angeboten. Die Polizei bittet um Hinweise auf solche Zeitgenossen unter Telefon 07274 9580 oder 07271 92210.