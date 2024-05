Am Samstag, 11. Mai, veranstaltet der SV 1920 einen Benefiztag für das krebskranke Mädchen Lea und ihre Familie. Von 10 bis 14 Uhr gibt es auf dem Sportgelände des Hatzenbühler Fußballvereins Jugendspiele. Ab 13 Uhr wird das Spiel des FCK live übertragen. Nachmittags sind die Kreispokal-Finale der Ü50 und Ü40 geplant. Ein besonderer Höhepunkt wird die Versteigerung eines FCK-Trikots mit allen Unterschriften der Profis werden. Die Idee entstand, nachdem Lea und 49 weitere FCK-Fans zu einem Heimspiel auf dem Betzenberg waren. Dank der guten Kontakte des FCK-Fanclubs, insbesondere seines Vorsitzenden Alfred Wünstel, zum Bundesligaverein konnte das besondere Trikot organisiert werden. Es wird am Samstag während des Benefiz-Tages ausgestellt und nach der Live-Übertragung im Clubhaus des SV 1920 Hatzenbühl an den Meistbietenden versteigert.