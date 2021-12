Das Gesangstrio Fare del bene hat nach sieben Auftritten bei Gottesdiensten und einem damit verbundenen Spendenaufkommen von 2550 Euro für die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal nun ein Adventsprogramm in drei Kirchen vorgesehen, um weitere Spenden zu sammeln. Am 5. Dezember um 9 Uhr in der protestantischen Kirche in Steinweiler, am gleichen Tag um 10.15 in der evangelischen Kirche in Rohrbach und am 12. Dezember um 10.15 Uhr in der Matthäuskirche in Landau. Das Terzett besteht aus Sonja Buckel, Ursula Kaulartz und Dagmar Tischmacher.