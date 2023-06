Hördt. Der Liedermacher und Pfarrer Clemens Bittlinger und seine Musiker gestalten bundesweit über 100 Konzerte. Sie gastieren am Sonntag, 9. Juli, 17 Uhr, in der katholischen Kirche St. Georg in Hördt.

Unterstützt wird Bittlinger von David Plüss an der Orgel und von Matthias Doersam am Saxophon. Den Takt dazu gibt Percussionist und Sänger David Kandert. Der Titel des Konzertes „Atem - Klang der Seele“ beschreibt die Gemeinsamkeit von Orgel, Saxophon und Stimme. Clemens Bittlinger wird zusammen mit seinen Gitarrenklängen dieses Konzert zu einem spannenden Dialog zwischen Liedermacher und moderner Kirchenmusik werden lassen. Das Benefizkonzert wird eine Mischung aus beliebten Texten und Melodien, umrahmt von der Gemeinschaft von Orgel, Saxophon und Gitarre sein. Die besondere Akustik in der Kirche St. Georg wird dieses Konzert zu einem nachhaltigen Erlebnis werden lassen.

Info: Benefizkonzert am Sonntag, 9. Juli, 17 Uhr, kath. Kirche St. Georg. Eintritt: Vorverkauf 15 Euro, Abendkasse 17 Euro.

Vorverkaufstellen: VR-Bank, Mittlere Ortstraße 79, Rülzheim; Ticket & More, Mainzer Str. 6 (bei Kaufland), Germersheim; Protestantisches Pfarramt, Hoppelgasse 35, Rülzheim, ÖZ: Mi. 9 bis 12.30 Uhr, 14.30 bis 17 Uhr, Fr. 8 bis 12 Uhr.