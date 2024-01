Stephanie und Boris Bullinger, Eltern des dreijährigen Raphael, sind immer noch überwältigt von der Resonanz und Hilfsbereitschaft, die sie seit dem 8. Dezember erleben durften. Die RHEINPFALZ berichtete über ihre Familie und das Problem, genug Geld zum Kauf eines neuen Familienautos zusammenzubekommen.

Da Raphael wegen einer multiplen Erkrankung nur liegend transportiert werden kann, braucht die Familie einen kleinen Transporter, der dazu noch aufwändig individuell umgebaut werden muss. „An dem Wochenende nach dem Erscheinen des Artikels erhielten wir unglaublich viele Anrufe mit Spendenzusagen und auf dem Sammelkonto gingen gut 16.000 Euro ein“, erzählt Stephanie Bullinger. Damit hätten sie bis heute rund 80 Prozent der benötigten Summe von rund 70.000 Euro zusammen. „Wir haben in den letzten Wochen schon intensiv nach einem geeigneten kleinen Transporter geschaut, wollten auch gerne bestellen, aber die Lieferzeiten sind aktuell unglaublich lang.“ Ihr Wunschmodell sei sogar erst im nächsten Jahr lieferbar. „Da ist einfach zu spät“, so Stephanie Bullinger. Damit könne es gut sein, dass sie noch mehr Geld als geplant investieren müssen. Aber zuerst gilt es, überhaupt möglichst schnell ein neues Auto zu finden.

Um die Restsumme noch zu generieren, gibt das „Hoffmann-Hammer-Trio“, unterstützt von der Ortsgemeinde und der katholischen Kirchengemeinde, am kommenden Sonntag ein Benefizkonzert. Es steht unter dem Motto „Kirche kann Aufbruch“. Es werden dabei besinnliche, aber auch sozial- und zeitkritische Songs von Klaus Hammer und Inge Hoffmann zu Gehör kommen, in denen die Künstler ansprechen, was die Menschen derzeit in der Welt und in verschiedenen Lebenszeiten bewegt. Für das Konzert wird kein Eintritt verlangt. Die Veranstalter hoffen allerdings auf Spenden. Die Einnahmen werden zu 100 Prozent an die Familie von Raphael weitergegeben. Das Konzert findet am Sonntag, 21. Januar, 17 Uhr in der St. Bartholomäuskirche in Neupotz statt. Einlass ist ab 16 Uhr.