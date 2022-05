Zum neunten Mal gibt es im Bürgerhaus Steinweiler ein Benefizkonzert, das von den Musikern Joachim, Alexander und Günter Lochbaum sowie dem Trompeter Mike Kirchmer gestaltet wird. „Folk & more“, so der Titel der Veranstaltungsreihe, beginnt am Sonntag, 29. Mai um 17 Uhr und stellt sich ganz in den Dienst der „Herzenssache Kinderhaus in Ingenheim“ (Therapieverbund Ludwigsmühle). Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. In den vergangenen Jahren wurden mit dem Erlös von „Folk & more“ der Ambulante Hospiz- und Beratungsdienst Landau oder die Vereine „Prinzip Hoffnung“ aus Vorderweidenthal sowie „Und täglich grüßt das Murmeltier“ aus Wörth unterstützt.