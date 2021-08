Der Zonta Club Speyer-Germersheim organisiert gemeinsam mit dem Bauverein der Dreifaltigkeitskirche Speyer eine Benefizveranstaltung. Zum einen möchte der Club Hilfe leisten und zum anderen einen unbeschwerten Abend mit möglichst vielen Menschen genießen. Zu Gast ist am Sonntag, 5. September, 17 Uhr, das internationale Damensalonorchester „Bella Donna“ mit dem aktuellen Programm „Das Tier in mir“ in der Dreifaltigkeitskirche. Der Zonta Club möchte den Erlös dem Frauenhaus Speyer zukommen lassen. Es soll ein neues – größeres Frauenhaus entstehen, um endlich die von Gewalt betroffenen Frauen besser unterzubringen und die Aufnahmekapazität zu erweitern. Der Bauverein Dreifaltigkeitskirche übernimmt die Bewirtung und wird seinen Erlös für den Bau einer neuen Orgel verwenden.

Info



Karten nur im Vorverkauf bei www.pfalzshow.de für 33 Euro.