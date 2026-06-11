Für eine Familie, deren Wohnung im April fast vollständig ausbrannte, findet am Samstag, 13. Juni, 19 Uhr, im Bürgerhaus Jockgrim ein Benefizkonzert statt.

Das Benefizkonzert steht unter dem Motto „Wenn man Freunde hat“. Den Erlös erhält Familie Sojka aus Jockgrim, deren Mietwohnung am 6. Mai vollständig ausgebrannt ist. Die Organisatoren des Konzerts möchten Dank der Kraft der Musik Menschen zusammenbringen, Hoffnung schenken und in schwierigen Zeiten Mut machen. Angekündigt sind zwölf Künstlerinnen und Künstler, die ihr musikalisches Talent für den guten Zweck auf die Bühne bringen. Geplant ist ein abwechslungsreiches Programm mit vielen verschiedenen Musikrichtungen, von Pop, Musical, Singer-Songwriter bis hin zu Liedern, bei denen mitgesungen werden darf.

Jeder Künstler schenkt an diesem Abend seine Zeit und seine Musik, um gemeinsam ein Zeichen der Solidarität und des Zusammenhalts zu setzen. Neben der Musik stehen Begegnungen, Gemeinschaft und die Unterstützung einer Familie im Mittelpunkt, die durch einen Wohnungsbrand ihr Zuhause verloren hat. Veranstalter sind Dawid Adler und David Wachel, die auf zahlreiche Gäste hoffen.

Maja Sojka, die Tochter der durch den Brand geschädigten Familie, berichtete über die aktuelle Lage der Familie. Ihre Mutter sei nach einem langen Krankenhaus-Aufenthalt erst vor rund einer Woche in ein örtliches Pflegeheim gekommen. Die ausgebrannte Wohnung werde lange nicht bewohnbar sein.

Die Wohnungen in dem Gebäudekomplex, die durch Rauch stark verschmutzt wurden, seien von einer Firma nur grob gereinigt worden, die Fein-Reinigung hätten die Mieter selbst übernehmen müssen. Die Klingeln im Treppenhaus, die durch die Hitze geschädigt wurden, seien auch noch nicht repariert.

Auf der anderen Seite gebe es viele Menschen und Institutionen, die den Brandopfern bis heute in ihrer Notlage geholfen hätten.