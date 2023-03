Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hinter dem Bellheimer Karnevalsverein liegen die wohl spaßbefreitesten, am wenigsten närrischen zwei Jahre seiner Geschichte. Was macht ein Faschingsverein ohne Fasching? Der Vorsitzende Gerald Bleimaier erzählt, wie sein Verein gegen den tierischen Ernst der Pandemie ankämpft.

Es ist ja wirklich nur noch zum Heulen. Bereits zum zweiten Mal in Folge wird es in „Bellonia“ keine Prunksitzung und keinen Umzug am Faschingssonntag geben. Dabei hatte vergangenes