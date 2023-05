Am Wochenende ist Pfingsten, Zeit für die Bellheimer Gartentage. Über 100 Verkäufer aus ganz Deutschland bieten an, was im Garten und drumherum benötigt wird. Musik und Kulinarik erwarten die Besucher ebenfalls.

Pfingsten steht vor der Tür, für Gartenliebhaber das Zeichen dafür, dass die Bellheimer Gartentage (Begata) anstehen. Am Samstag ist es soweit. Bis Montag wird der Gartenmarkt wieder Tausende Besucher in Bellheims grüne Lunge, den Spiegelbachpark locken. Der liegt in dem Karree zwischen Fortmühl-, Schul-, Schubert- und Hammerstraße. Wer nicht mit dem Auto kommt, der hat es vom S-Bahn-Haltepunkt Mühbuckel nicht weit zur Begata, wo an der Fortmühlstraße gegenüber der Feuerwehr ein Fahrradplatz eingerichtet sein wird, berichtet Matthias Städtler, Vorsitzender des die Begata ausrichtenden Gewerbeverbands der Verbandsgemeinde Bellheim.

Wer den Überblick bewahren will, muss den Hals manchmal lang machen auf dem Gartenmarkt. Kunst gibt es dort auch. Archivfoto: van

Städtler und seine ehrenamtlichen Helfer haben seit Tagen alle Hände voll zu tun, um den Gartenmarkt vorzubereiten. Der Platz will gerichtet sein, Absprachen mit den Marktbeschickern, über 100 aus der ganzen Republik sollen kommen, wollen getroffen werden. Zwar setzen Städtler und der Gewerbeverband auf langfristige Beziehungen zu den Anbietern, aber es springen immer welche ab, jetzt zwei ganz kurzfristig, unter anderem wegen Krankheit. Aber es kommen auch neue hinzu. 15 in diesem Jahr, erzählt Städtler.

Das Angebot ist gewohnt groß und breit: Von Grünzeug für Garten und Balkon, über Werkzeug, Möbel, Grills, Essige, Öle, Spirituosen und Fachliteratur, bis hin zu Nützlichem und Schönem, wozu auch Kunst und Mode zählen. Zwar sind unter den Besuchern viele Fachkundige, aber vielleicht weiß Pflanzendoktor Karl-Heinz Konrad aus Hayna, der wieder da sein wird, doch noch das eine oder andere, was er raten beziehungsweise womit er helfen kann.

Depot fürs Gekaufte

Was zum Gartenmarkt neben dem Schauen und Bummeln rund um den Teich im Spiegelbachpark auch zur Begata gehört, ist das Fachsimpeln, Leute treffen und nicht zuletzt das Kaufen. Damit man nicht die mehr oder weniger großen Beutestücke die ganze Zeit mit sich schleppen muss, steht am Cateringplatz ein Depot zur Verfügung nebst Transportgeräten, um den Einkauf nach dem Begata-Besuch zum Auto bringen zu können, erzählt Städtler.

Das passende Geschirr für den Gartentisch zuhause. Auf der Begata sorgen ein Caterer und Vereine für Speis und Trank. Archivfoto: van

Nach so einem anstrengenden Einkaufsbummel benötigt der eine oder die andere eine Stärkung. Die findet sich auf dem Cateringplatz, wo ein Caterer und eine Hand voll Bellheimer Vereine mit Speis und Trank fürs leibliche Wohl der Gäste sorgen. Neben dem traditionellen Flammlachs soll es laut Städtler dieses Jahr unter anderem Spargelgerichte geben. Darüber hinaus wird auch Kaffee angeboten und ein reichhaltiges Buffet mit von ehrenamtlichen Helferinnen selbstgebackenem Kuchen – Städtler schätzt, dass es rund 300 werden über die drei Markttage. Zudem gibt es wieder den vor Jahren eigens für die Begata im Bierdorf kreierten Cocktail – den Biertraum. Eis und Joghurt auch vegan und/oder lactosefrei sind laut Städtler ebenfalls im Angebot.

Noch kein Männerparkplatz

Und damit es den Kindern nicht langweilig wird, steht ein Karussell zur kostenfreien Nutzung auf dem Cateringplatz. Apropos Langeweile: Städtler ist am Überlegen, ob er nicht in einigen Jahren Männern ein spezielles Angebot machen soll, die von ihren Frauen zum Gartenmarkt mitgeschleppt werden, verrät er augenzwinkernd. Ein „Männerparkplatz mit Modelleisenbahn“ ist für ihn durchaus vorstellbar.

Was auch für die Herren der Schöpfung unterschiedlichen Alters hörenswert sein könnte, ist das Musikprogramm auf dem Cateringplatz: So sorgt die südpfälzische Formation „acoustic & amazing“ am Samstag, 18 bis 22 Uhr, und Sonntag, 13 bis 17 Uhr, für Unterhaltung und der Bellheimer Musikverein am Pfingstmontag, 13 bis 15 Uhr.

Accessoires und sonstige Dekoartikel für das heimische grüne Reich finden sich zuhauf im Spiegelbachpark. Archivfoto: van

Die offizielle Eröffnung der Bellheimer Gartentage findet am Samstagvormittag, um 11 Uhr auf dem Cateringplatz statt. Neben örtlichen Honoratioren, die Grußworte sprechen werden, wird auch die Schirmherrin der Begata, die Europaabgeordnete Christine Schneider (CDU) aus Edenkoben die kleine Bühne auf dem Cateringplatz betreten.

Info

Bellheimer Gartentage im Spiegelbachpark zwischen Schubert-, Schul-, Hammer- und Fortmühlstraße von Samstag bis Montag, 27. bis 29. Mai (Pfingsten). Öffnungszeiten: Samstag, 11 bis 22 Uhr, Sonntag und Montag, 11 bis 18 Uhr. Kartenvorverkauf bei A&T Computer, Ihr Landmarkt Faas, Marktladen 130 und Wäschemode Theobalt (alle Bellheim) sowie Kuntz Sehen und Hören in Bellheim, Dudenhofen und Rheinzabern. Die Tageskarte kostet vier Euro, die Drei-Tageskarte acht Euro.