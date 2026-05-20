In Bellheim schlägt das „Herz der Südpfalz“. Ein anderer Werbespruch besagt, dass hier das „grüne Wohnzimmer der Südpfalz“ ist – die Begata. Es ist wieder soweit.

Rund um den Teich im Spiegelbachpark, Bellheims grüner Lunge, bauen übers Pfingstwochenende über 130 Anbieter ihre Stände auf. Darunter sind auch zehn Neue, Existenzgründer unter anderem, weiß Matthias Städtler. Der Vorsitzende des die Bellheimer Gartentage (Begata) veranstaltenden Gewerbeverbands der Verbandsgemeinde Bellheim verweist als Beispiel auf eine Designerin, die aus ausgedienten Basketbällen Taschen herstellt. Darüber hinaus habe sich ein Landschaftsgärtner angemeldet, der sein Konzept vor Ort in einer Art Schaugarten präsentieren will.

Stöbern, fachsimpeln und – kaufen ist an den Ständen angesagt. Archivfoto: Iversen Gartenwerkzeug für zu Hause gibt es auch. Foto: Iversen „Deko gefällig? Darf es heute vielleicht mal eine Maske sein?“ Archivfoto: Iversen Neben Nützlichem gibt es auch Schönes fürs heimische grüne Reich. Archivfoto: van Es sind wieder über 100 Anbieter, die rund um den Teich im Spiegelpark ihre Waren feil bieten. Archivfoto: van Vor, während oder nach dem Marktbummel kann man sich auf dem Cateringgelände stärken und der Musik lauschen. Archivfoto: Iversen Foto 1 von 6

Darüber hinaus gibt es ein breites Angebot unter anderem an Grün- und buntem Blühzeug, Gartengeräten und -werkzeugen, Grills, Dekoartikeln, aber auch Essige, Öle und Brände. Pflanzendoktor Karl-Heinz Konrad aus Hayna gibt Rat und Hilfe, sollte es den grünen Lieblingen der Besucher an etwas fehlen. – Sollte es den Menschen an etwas fehlen, so ist für den Fall der Fälle das Rote Kreuz vor Ort. – Wer sich mit den gekauften Dingen nicht abschleppen möchte, während er noch übers Gelände im Spiegelpark flaniert, mit Bekannten redet oder mit Verkäufern fachsimpelt, der kann sie im Depot neben dem Infozelt auf dem Cateringgelände so lange einlagern, bis es wieder nach Hause geht.

Lichterabend mit Musik

Das kann am Samstag später werden, weil dann der Lichterabend auf dem Programm steht, was heißt, dass der Gartenmarkt bis 22 Uhr geöffnet sein wird. An diesem Abend wird die Formation „acoustic & amazing“ aus Landau für musikalische Unterhaltung sorgen. Tags darauf geht es von 11 bis 13 Uhr musikalisch weiter; es spielt der Musikverein Bellheim. Und der Musikverein Ottersheim unterhält am Pfingstmontag. Für Abwechslung bei Kindern soll ein Karussell sorgen, mit dem kostenlos gefahren werden kann, so Städtler. Offiziell eröffnet wird die Begata übrigens am Samstag, um 17 Uhr auf der Bühne auf dem Cateringgelände, wo auch die Musik spielt. Schirmherr ist dieses Jahr Landrat Martin Brandl.

Hunger und Durst muss nach Städtlers Angaben niemand auf den Bellheimer Gartentagen leiden. Dafür stehen herzhafte, auch vegane Speisen bereit sowie Kuchen und Dampfnudeln aber auch Cocktails. Für Wohlfühlatmosphäre auf dem Gelände werde das Dekoteam sorgen.

Geänderte Verkehrsführung

Wegen der Begata ist der Spiegelbachpark von Mittwoch, 20., bis voraussichtlich Mittwoch, 27. Mai, teilweise gesperrt. Die Sperrung erfolgt nach Mitteilung der Gemeinde vom Zugang von der Schubertstraße bis zur Brücke an der Fortmühlstraße. Wegen des zu erwartenden starken Verkehrsaufkommens soll in der Hammer-, Schubert- und Schulstraße eine Einbahnregelung gelten. Die Anwohner dieser Straßen werden gebeten, ihre Fahrzeuge im Hof zu parken. Unmittelbar ums Gartenmarkt-Gelände dürfen mobile Verkaufswagen während der Begata keine Waren verkaufen. Als öffentlicher Parkplatz dient laut Städtler unter anderem die Freifläche neben der Grundschule an der Ecke Schul-/Schubertstraße. In der Schubertstraße neben dem Rathaus sei ebenso wie bei der Skaterbahn an der Fortmühlstraße jeweils ein Fahrradparkplatz eingerichtet. An diesen Stellen befinden sich auch die Eingänge zum Gartenmarkt. Darüber hinaus ist der S-Bahnhaltepunkt Am Mühlbuckel nur wenige Gehminuten vom Begata-Gelände entfernt.

Info

Bellheimer Gartentage, Samstag bis Pfingstmontag, 23. bis 25. Mai. Öffnungszeiten: Sonntag und Montag, 11 bis 18 Uhr, Samstag, 11 bis 22 Uhr. Eintrittspreise: Dreitageskarte 10 Euro, Tageskarte 5 Euro.

